Alberi di corso Belgio, Tresso tira dritto sui 17 aceri a rischio crollo: “La sicurezza prima di tutto”

Non si sposta dalle proprie posizioni, l'assessore al verde della Città di Torino Francesco Tresso, riguardo i 17 alberi di corso Belgio da abbattere perché giudicati pericolosi e a rischio crollo a seguito di alcune verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Comune durante le scorse settimane.

“La sicurezza non si può derogare”

Tresso, in particolare, risponde al comitato Salviamo gli Alberi di Corso Belgio respingendo l'ipotesi di una perizia congiunta: “Non esiste - ha sottolineato a margine della presentazione degli interventi di riqualificazione del Parco Rignon – alcun accanimento da parte nostra: si tratta di una questione di sicurezza, legata alla manutenzione ordinaria di un'alberata ormai vetusta, che non si può derogare. I tecnici autori dei controlli hanno vinto un bando di gara europeo e possiedono tutti i requisiti per fare bene il proprio lavoro; gli interventi non si fanno con i referendum, ma con criteri tecnici e continueremo a farlo”.



Attesa per la decisione del giudice

Tutto bloccato, invece, per quanto riguarda il progetto generale di sostituzione dell'intera alberata pianificato da Palazzo Civico, rimandato a causa del ricorso dei cittadini: “Vedremo – ha concluso – come andrà a finire la causa davanti al giudice civile: la prossima udienza sarà ad aprile”.