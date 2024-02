Al via cantiere SMAT su via Po, da oggi deviate alcune linee bus di Torino

Proseguono i lavori di sistemazione di via Po. Questa mattina verrà avviato un cantiere di SMAT per la realizzazione di un pozzo fognario, all'angolo con via Accademia Albertina.

A partire dalle 8 del 5 febbraio, fino a nuova comunicazione, saranno deviate le linee 24 - 61 - 93/ e le linee Night Buster S5 VIOLA E S18 BLU. Nel dettaglio, di seguito, le modifiche di percorso:

Linee 24 - 93/

Solo nelle direzioni strada delle Cascinette e piazza Mochino (San Mauro): da via Accademia Albertina angolo via Po proseguono per via Rossini, corso San Maurizio, percorsi normali.

Linea 61

Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Accademia Albertina angolo via Po prosegue per via Rossini, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Linee S5 VIOLA - S18 BLU