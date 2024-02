Dal ring al set: 'Iron' Mike Tyson a Torino per girare il film sul nuovo supereroe misterioso

Dal ring al set, ma con la voglia di continuare a stupire ed essere protagonista. Gli studi di Mirafiori Sud di Prodea hanno ospitato il grande Mike Tyson per un film innovativo. Bunny-Man è un progetto italiano, dei Tuscany Film Studio di Andrea Iervolino, girato quasi interamente sul virtual production set di Strada della Manta, uno studio che utilizza la tecnologia per simulare luoghi lontani. Alone di mistero attorno alla pellicola

L'ex campione del mondo dei pesi massimi interpreta sé stesso in questo film che sarà lanciato a ottobre al Roma Film Festival ed è circondato da un alone di mistero. Del nuovo superoe italiano, infatti, non si sa l'identità, celata da una maschera da coniglio. L'eroe è però un milionario e inizierà una carriera da rapper, per un progetto che è più che solo un film.

"Bunny-Man è un supereroe di cui nessuno vede la faccia - ha spiegato Iervolino - e il motivo per cui lo diventa è una disavventura in casa che riguarda la sorella. Non sappiamo chi sia Bunny-Man, diventerà un rapper e tutto il mondo ne parlerà, è qualcosa di più che solo un film. È un film che può viaggiare, come Lamborghini e Ferrari, e sarà distribuito in tutto il mondo per creare una legacy di supereroi italiani, sono già in progetto Bunny-Man 2, 3, 4".

Lo studio punta a rilanciare il cinema in zone d'Italia diverse da Roma in una veste moderna e tecnologica, per attrarre nomi da tutto il mondo e provare a cambiare veste. "Le Tuscany Film Studio remote locations - ha proseguito Iervolino - sono create per portare il cinema dov'è meno sviluppato, dove ci sono meno opportunità rispetto a Roma, il Lazio o l'estero, per poter fare emergere talenti. L'obiettivo è anche puntare sulle nuove tecnologie, i registi e i produttori devono voler venire in Italia non per l'Italia e per riprendere le opere ma per la tecnologia e le professionalità che abbiamo". Tyson e il suo amore per l'Italia

Per questo obiettivo si è speso anche Mike Tyson, che ha detto di amare l'Italia e di voler sostenere il settore. "Voglio stare vicino all'industria cinematografica italiana - ha dichiarato - L'Italia non cambia mai, è sempre un paese bellissimo, mia moglie ha frequentato la scuola qui e stavamo pensando di comprare una villa. Volevo capire di più su questa figura di Bunny-Man, le sue origini e su questa nuova industria. Sto prendendo questa carriera molto seriamente e ho fatto diversi mesi di corsi di recitazione, ora sono 'The Baddest Man on the Planet' ('L'uomo più cattivo del pianeta', uno dei suoi soprannomi da pugile, ndr). Sono un attore e se mi chiedi di recitare qualsiasi ruolo lo faccio, da Mike Tyson a una ragazzina. Non so se volessi cambiare me stesso come essere umano ma vedo questa cosa come un'altra opportunità di conquistare il mondo in un'altra forma d'arte". Prossimamente un secondo film con Iron Mike