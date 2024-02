Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Grugliasco "Dona un albero"

Vuoi fare un regalo originale a qualcuno o a te stesso? Vuoi celebrare il ricordo di una persona cara o dedicare a una buona causa un gesto d’amore per l’ambiente?

Invariato il regolamento dell’iniziativa, che prevede la possibilità di acquistare un albero da donare, che verrà piantumato entro fine aprile all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

La scelta deve ricadere tra gli esemplari selezionati dall’agronoma Laura Tamburelli in base ad alcuni requisiti ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.). A disposizione, quest’anno, ci sono un Cornus Kousa, due Magnolie Soulangeana, un Quercus Ilex, una Davidia Involucrata e un Arbutus Unedo (corbezzolo).

Anche la zona di piantumazione è vincolata come da regolamento, per permettere ai nuovi esemplari la migliore esposizione, distanza e compatibilità con gli alberi già presenti all’interno del Parco.

«Il patrimonio verde è parte integrante della ricchezza storica, artistica e culturale cittadina. In particolare, gli alberi, oltre all’importanza paesaggistica, hanno il ruolo fondamentale di presidio ambientale e di salvaguardia della biodiversità – sottolinea Raffaele Bianco, Assessore alla Transizione Ecologica, all'Innovazione e alla Sicurezza –. Un nuovo albero in città è un nuovo tassello per la qualità della vita di ciascuno. Ringrazio la Società Le Serre perché il progetto “Dona un albero" punta a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, al decoro partecipato e al coinvolgimento dei cittadini nella manutenzione e tutela dei beni comuni. Tutti aspetti che l'Amministrazione sta portando avanti con impegno e continuità».