Torino dal cuore d'oro: si torna a comprare un farmaco per chi non può permettersi medicine (e sono sempre di più)

E' possibile farlo in oltre 300 farmacie

Nel 2023 raccolti farmaci per 554mila euro

Le parole di Papa Francesco

"Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo. Contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve. Ma anche di chi lo dona. Perché, in fondo, compiere il bene è una parte inscindibile della legge scritta nel cuore di ogni persona, è una componente della stessa struttura umana: “siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha accolti, siamo fatti per l’amore, siamo chiamati alla comunione e alla fraternità”, ha detto Papa Francesco in previsione della Giornata Mondiale del Malato, che cade proprio durante la settimana di Raccolta. "La gratuità, insomma, è una dimensione essenziale della nostra anima. Basterebbe questo non solo per donare un farmaco a chi ne ha bisogno, ma anche per comprendere come sarebbe così semplice costruire un mondo di pace", ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico ETS.