Grugliasco, ultimi giorni per aderire al nuovo bando per il Servizio Civile

È uscito il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, un’esperienza di cittadinanza attiva, in cui giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni vengono inseriti in progetti formativi di enti o associazioni che operano sul territorio in diversi settori.

Il Comune di Grugliasco, in co-progettazione insieme agli altri sette comuni della Città Metropolitana di Torino: Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rivoli e Venaria Reale, propone il progetto OSA! (Osserva Sogna Agisci)

Il progetto, coordinato e gestito dall'equipe del Progetto Grugliasco Giovani comunale, si occupa di giovani con età compresa tra gli 11 e i 29 anni ed è sintetizzato dalle tre parole che gli danno il nome e ne rappresentano i valori.

Osserva per conoscere e promuovere meglio il territorio e le associazioni che ne fanno parte con un focus sui giovani. Importanti sono anche le attività di back office che comprendono sia il monitoraggio dell’affluenza delle attività sia la progettazione, la realizzazione, l’affissione o la distribuzione del materiale comunicativo per far conoscere le iniziative proposte sempre incentrata sui giovani.

Sogna per avere una visione comune che porti benessere ai cittadini attraverso il supporto dei laboratori delle scuole, la realizzazione di attività di sensibilizzazione delle giornate Nazionali e Internazionali su temi come la Memoria, la Solidarietà e la Legalità, la Pace e la non violenza e la promozione di percorsi di volontariato civico.

Agisci per essere parte del cambiamento operando sul territorio attività di riqualificazione urbana, ad esempio, con il progetto Piazza Ragazzabile, favorendo l’incontro tra giovani e Amministrazione Comunale, stimolando il pensiero critico e favorendo l’incontro con gli organi giovanili riconosciuti come il Friday For Future e i comitati studenteschi

Le candidature dovranno essere presentate sulla piattaforma DOL entro le ore 14 del 15 febbraio 2024.

Informazioni sul Servizio Civile e sulle modalità di candidatura ai link www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile