Riccardo Muti riabbraccia il Regio: "A Torino un ambiente di lavoro eccellente. Felice di essere qui" [VIDEO]

"Il Regio è un teatro molto importante, che ha fatto cose importanti ", ha spiegato Muti alla conferenza di presentazione dell'evento. " C'è stato Toscanini, ci sono stati grandi direttori, spero possa continuare a migliorare sempre ". Parole al miele che Muti ha riservato anche alla città: "Qui a Torino mi trovo sempre molto bene, è bello tornare qui. Non a caso ho scelto proprio il Regio per dirigere l'unica opera 'recitata' del mio 2024, il resto saranno soltanto concerti ". E a tal proposito, il Maestro ha annunciato: " Il 7 maggio a Vienna sarà una giornata importantissima: si festeggeranno i 200 anni dalla prima esecuzione pubblica della Nona Sinfonia di Beethoven e hanno deciso di affidare a me la direzione del concerto celebrativo ". Muti ha poi ricordato la sua "prima volta" con il Ballo in maschera di Verdi: era il 1970, a Firenze.

Muti salirà sul podio del Regio dal prossimo 21 febbraio e fino al 3 marzo per dirigere "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi , con la regia del direttore della Fondazione TPE, Andrea De Rosa .

"Siamo emozionati e orgogliosi di accogliere nuovamente il Maestro Riccardo Muti – ha invece dichiarato il sovrintendente del Regio Mathieu Jouvin – che è senza dubbio uno dei più prestigiosi direttori al mondo".

Regista teatrale di prosa e opera lirica, Andrea De Rosa si occuperà della regia: "Sin dalla prima scena - ha spiegato - racconterò un’atmosfera di spossatezza, di stanchezza, di ubriacatura, come se fossimo, appunto, alla fine di uno dei tantissimi balli in maschera che si svolgono in questa casa". In perfetto accordo con Muti, la scelta di non modificare nemmeno una virgola del libretto originale.