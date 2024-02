San Valentino nei Musei: biglietti scontati e visite guidate per le coppie di innamorati

an Valentino nei Musei: biglietti scontati e visite guidate per le coppie di innamorati

La festa degli innamorati non deve essere per forza cioccolatini e cene romantiche.

A Torino, se volete concedervi una semplice passeggiata romantica, non può mancare il Parco del Valentino con il suo giardino roccioso e la Panchina degli innamorati, ma anche il Monte dei Cappuccini, con la sua vista mozzafiato e... un punto perfetto per baciare chi si ama.

Può anche e soprattutto godersi del tempo insieme. Per questo musei e gallerie di torino hanno pensato alle coppie che vogliono trascorrere un momento all'insegna dell'arte, del cinema e della cultura insieme.

Ecco le proposte.

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA

Anche quest'anno i musei della Fondazione Torino Musei per la giornata di mercoledì 14 febbraio offrono un solo biglietto a chiunque si presenterà in coppia (coniugi, fidanzati, genitori e figli, amici o parenti). La promozione è valida sia per le collezioni permanenti sia per le mostre temporanee Hayez e Gianni Caravaggio alla GAM, Tradu/izioni d’Eurasia al MAO e Liberty a Palazzo Madama.

Inoltre, sono organizzate alcune visite guidate speciali a tema a cura di Theatrum Sabaudiae:

GAM | LOVE IS LOVE (collezioni permanenti del '900)

Mercoledì 14 febbraio ore 16, sabato 17 febbraio ore 16:30 e domenica 18 febbraio ore 15

Il percorso nelle sale del 900 intende affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Passionale, coniugale, materno ma anche amore per gli animali, la natura, amore verso se stessi e per l’arte. Un viaggio tra pittura, scultura e materiali a partire dall’inizio del 900 fino ai giorni nostri.

GAM | HAYEZ IN LOVE (mostra Hayez)

Mercoledì 14 febbraio ore 16:30, sabato 17 febbraio ore 15 e domenica 18 febbraio ore 16:30

La mostra dedicata al genio di Francesco Hayez, massimo esponente del Romanticismo in Italia, permette di affrontare uno dei sentimenti universalmente riconosciuti e da sempre motivo d’indagini e rappresentazioni nell’arte, l’Amore, raccontandone le diverse sfaccettature e le sue infinite declinazioni. Da quello passionale ed extraconiugale - guardando, nello specifico, la sua musa prediletta, nonché amante, Carolina Zucchi - ma anche politico e tormentato, con, ad esempio, L’ultimo addio di Giulietta e Romeo, la tela intitolata Imelda de Lambertazzi e L'Accusa segreta, appartenente al famosissimo Trittico della vendetta. Un viaggio tra alcuni dei più importanti capolavori dell’artista che ci permettono di scoprirne un lato narrativo ricco di spunti legati alla nostra contemporaneità che hanno, come punto di partenza, l’aspetto amoroso e di coppia.

MUSEO DEL CINEMA

Nella giornata dedicata agli innamorati il Museo Nazionale del Cinema propone, ai visitatori che si presentano in coppia, una scontistica nella formula 2x1: sarà possibile visitare la mostra Il Mondo di Tim Burton e l’esposizione permanente acquistando un solo biglietto a prezzo intero. La promozione è valida per tutte le coppie senza distinzione di genere, sesso, età e relazione. A conclusione del percorso di mostra, i visitatori che lo desiderano potranno diventare protagonisti della campagna social che il museo dedica all’amore: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30, in un corner allestito per l’occasione, un operatore immortalerà i migliori “baci da film”. Tutti i partecipanti potranno rivedersi in un reel che il Museo condividerà a fine giornata sulle sue pagine social per celebrare la ricorrenza più romantica dell’anno.

MUSEO EGIZIO

Anche il Museo Egizio celebra l'amore. In occasione della Festa di San Valentino infatti propone ai visitatori che si presentano in coppia il 2x1. Sarà possibile visitare il museo permanente acquistando un solo biglietto a prezzo intero. La promozione è valida per tutte le coppie senza distinzione di genere, sesso, età e relazione.

CAMERA

In occasione del primo giorno di apertura tutti coloro voi che entrano a Camera in coppia potranno acquistare due biglietti al prezzo di uno per godervi le mostre Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra, Ugo Mulas / I graffiti di Saul Steinberg a Milano e Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023.