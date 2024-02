Incidente a Lombardore, auto giù da un ponte: muore un uomo

Incidente nella serata di oggi, domenica 25 febbraio, nel comune di Lombardore. Il sinistro si è verificato in strada San Rocco. Si segnala una persona deceduta di cui non sono state ancora rese al momento note le generalità. Si tratterebbe di un uomo sui 30 anni.

Stando alle prime informazioni trapelate l’auto, un Fiat 600, sarebbe precipitata da un ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e per liberare il coinvolto. In loco l’equipe medico sanitario del 118 - che ha accertato il decesso - e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.