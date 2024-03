“Cercare Lavoro”: alla Bottega Limone di Moncalieri consigli e strumenti per una candidatura efficace

Per trovare lavoro bisogna prima saper cercare: su questo presupposto venerdì 15 marzo alle ore 10, infatti, si terrà l’evento “Cercare Lavoro”: un evento proposto dalla Città di Moncalieri dedicato a chi cerca impiego e vuole farlo in modo efficace. L’appuntamento si svolgerà presso la Bottega Limone in Via Pastrengo 88 e sarà condotto dal servizio Moncalieri Lavoro in collaborazione con i selezionatori di Generazione Alleanza. Di Crescenzo: "Opportunità preziosa"

“Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro oggi si trova in una situazione completamente diversa rispetto ai metodi tradizionali - afferma Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche per la Persona e al Lavoro – ad esempio molte aziende e agenzie per il lavoro ormai procedono con la valutazione dei candidati da remoto e la prima selezione dei profili avviene tramite video call. La Città di Moncalieri mette a disposizione occasioni formative per sperimentare canali e strumenti nuovi in tema di candidatura, in attesa dell’evento MoncalieriLavora che si terrà il prossimo 15 maggio e sarà un’occasione preziosa per candidarsi a moltissime opportunità lavorative concrete”.

Il tema dell’incontro di venerdì 15 marzo sarà il curriculum vitae e la lettera di presentazione, strumenti indispensabili per presentarsi alle aziende, incuriosire i recruiter e ottenere un colloquio. Ma si parlerà anche di self branding e web reputation con i formatori: quando si cerca lavoro è necessario mettere in atto strategie per promuovere se stessi, le proprie competenze ed esperienze e al contempo curare la propria immagine sui social. L'importanza di curriculum e presentazione

“Durante i processi di selezione della nostra azienda, gli HR, cioè i selezionatori indagano la giusta motivazione e l’attitudine dei candidati attraverso due colloqui, una presentazione aziendale e un incontro di valutazione in team” spiegano i selezionatori di Generazione Alleanza.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla preparazione del colloquio di selezione e non mancheranno consigli e strategie da tenere a mente per sostenere un colloquio vincente. Durante l’incontro si terranno anche due brevi sketch teatrali, esito del percorso formativo Re-Attori al lavoro, promosso dall’Assessorato al Lavoro in collaborazione con Santibriganti.

“La fase della ricerca del lavoro non deve essere un momento di ansia e di scoraggiamento”, dichiarano Maria Grazia Cerra e Maurizio Babuin della compagnia e scuola di teatro Santibriganti - Imparare a gestire le emozioni applicando delle semplici tecniche teatrali può essere molto utile per ottenere dei risultati migliori durante il colloquio di lavoro”. Il progetto Re-Attori al lavoro