Torna l'allarme baby gang a Nichelino: in tre circondano un coetaneo per rubargli lo smartphone

Baby gang a Nichelino: in tre circondano un coetaneo per rubargli lo smartphone (foto di archivio)

Torna l'allarme baby gang a Nichelino. Certo, nulla di paragonabile alla maxi rissa andata in scena nel gennaio di due anni fa, ma di sicuro l'ultimo episodio lascia molto poco tranquilli.

Cosa è capitato negli scorsi giorni

I fatti sono successi nello scorso fine settimana. In tre hanno circondato un coetaneo per rubargli lo smartphone, sono volati spintoni e qualche schiaffo, ma per fortuna della vittima in quei momenti è passata una pattuglia dei carabinieri che ha subito intuito che stava accadendo qualcosa di poco normale.

Scattate le manette per un 16enne

Alle viste dei militari dell'Arma, i tre aggressori se la sono data a gambe, ma uno dei tre è stato poi raggiunto e fermato dai carabinieri: si tratta di un 16enne, per il quale sono subito scattate le manette. Ora si lavora per riuscire a risalire anche agli altri due componenti della banda.