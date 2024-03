A Torino lunedì in concerto la Zero Emission Baroque Orchestra

Per il penultimo appuntamento di stagione con la serie L’altro suono dedicata alla musica antica e barocca (lunedì 25 marzo, Teatro Vittoria - ore 20), l’Unione Musicale ha invitato l’ensemble ZEBO - Zero Emission Baroque Orchestra, che dal 2015 si dedica al repertorio musicale e teatrale del passato con un occhio di riguardo alle tematiche della sostenibilità ambientale. Le esibizioni di ZEBO, infatti, non pesano sull’ambiente poiché tutte le emissioni di CO2 prodotte per realizzarle sono compensate attraverso il finanziamento di progetti di riforestazione.

Per il suo debutto all’Unione Musicale l’ensemble propone San Francesco aulente flore, uno spettacolo ispirato alla vita del Poverello d’Assisi con musiche medievali; la forma è quella più volte sperimentata dal gruppo del “concerto narrante”, per coinvolgere il pubblico a 360 gradi. Nell’intervista esclusiva raccolta dall’Unione Musicale, il direttore Giorgio Tosi così spiega questa forma originale di fare musica: «L’ensemble ZEBO è nato con la precisa volontà di creare una nuova tipologia di spettacolo che permetta anche a spettatori non abituati ad ascoltare musica antica, di godere appieno di un concerto. Per fare questo abbiamo ritenuto fosse necessario inserire una narrazione all’interno di un concerto, per dare allo spettatore una chiave di lettura ulteriore e la possibilità di seguire emotivamente lo spettacolo. Lo svolgimento di un “concerto narrante” assomiglia a quello di uno spettacolo teatrale o ad un atto unico d’opera nel quale la narrazione viene portata avanti alternando diversi linguaggi: testo cantato, parti recitate, immagini proiettate, brani strumentali e danza antica».

Grazie a una varietà di canti, danze, narrazioni e proiezioni, San Francesco aulente flore ricrea sei quadri musicali che ripercorrono la vita del santo, creando un affresco multidisciplinare di grande effetto: dalla gioventù, vissuta nel segno della mondanità, fino alle stigmate e alla morte, passando attraverso la visita al Sultano di Babilonia e l’episodio del presepe di Greccio. L’originalità della proposta non è affatto disgiunta dal rigore storico, dettato da un’accurata indagine sulla letteratura, l’iconografia e la musica di “tradizione francescana”. Per quanto riguarda l’aspetto puramente musicale, la maggior parte dei brani proviene da fonti musicali, come libri liturgici, antifonari e messali, di ambiente francescano, ai quali si sono aggiunti altri brani di origine diversa. Con la scelta accurata di parole e musiche ispirate a Francesco e scritte in tempi a lui vicini, il concerto restituisce un ritratto autentico di questa eccezionale figura storica.