Vetri spaccati per rubare display e autoradio . Borgo Vittoria ostaggio della razzia dei disperati

Diverse auto sono state prese d’assalto negli ultimi giorni nel quartiere di Borgo Vittoria , danneggiate da malviventi che gravitano nella zona compresa tra Corso Venezia, stazione Rebaudengo-Fossata, via Breglio e via Saorgio.

Molto spesso il bottino portato a casa di chi compie questi gesti è di poco conto, ma il danno alle vetture supera le migliaia di euro . Esasperati i residenti di questa zona di Torino che si ritengono ostaggio di chi cerca di far razzia all’interno delle loro vetture private. In certi casi viene rubato il carburante serbatoio forzando lo sportello del serbatoio.

Oppure, come è successo questa notte vicino a via Saorgio, asportando i display di bordo di alcune vetture. "Non è possibile - scrive sconsolato su Facebook un utente a cui hanno asportato il computer di bordo - parcheggiata letteralmente sotto casa. Il mattino dopo ti ritrovi con il finestrino spaccato, senza autoradio e con tutti i cablaggi smontati”.