Primavera e tulipani, prosegue l'appuntamento a Pralormo con Messer Tulipano

“Quest’anno il cambiamento climatico è arrivato anche a Pralormo. E’ la prima volta in 24 anni che abbiamo una fioritura così breve. Ma Messer Tulipano continua - dice Consolata Pralormo - Dal 15 aprile al pubblico che visiterà il parco e le sue molte attrattive daremo in omaggio alcuni bulbi di tulipano”.

Tra gli eventi collaterali, domenica 21 aprile c’è l’Orchestra Collettivo Legni dalle ore 14 e alle ore 16 un concerto di strumenti a fiato. Giovedì 25 aprile alle 15.30 concerto della Corale Sanstefanese.

Iniziato domenica 30 marzo, l’evento, che annuncia la primavera a Pralormo, offre fino al I maggio una indimenticabile esperienza di svago nel verde. Si possono ancora ammirare fioriture come le peonie, il glicine, il rosmarino blu, bordure di spirea bianca, una collezione di orchidee rare nell’antica serra francese, tra le quali l’orchidea Vanda Tigrata, ma anche felci e calle. Inoltre iniziano a fiorire anche amaryllis ed il profumatissimo gelsomino.

La passeggiata conduce nel padiglione ‘’Orangerie’’ che ospita la mostra “La Carta è…”. Sono espostipreziosi manoscritti antichi dall’Archivio del Castello e una interessante collezione di penne. Da ammirare abiti di carta molto originali, tra cui uno realizzato con le pagine pieghettate del giornale ‘’Il Sole 24 Ore’’ e uno, un tutù da ballerina, realizzato con le bustine di tisane di malva della Pompadour, tavoli, vasi, lampade, carrozze di cartone e tanto altro.

Per i bambini: laboratori sulla carta, percorsi nel parco (il viale degli uccellini, il viale delle fate-farfalle…) e si segnala che si possono ammirare 9 pulcini nel pollaio!

Per completare la giornata: zona shop con le eccellenze del territorio, prodotti stagionali dei produttori agricoli, mieli e marmellate artigianali, delizie gastronomiche, vini doc, cosmetici naturali, tessuti e articoli per la casa e poi piante, fiori e prodotti per rinnovare il giardino o il terrazzo.

Inoltre, per permettere ad ognuno di trascorrere una divertente e serena giornata all’aperto con tutta la famiglia è allestito un bar-ristorante che propone menu, piatti freddi e caldi, panini e molto altro. Sono presenti inoltre zone pic-nic nel parco, mentre nel paese di Pralormo è possibile degustare e acquistare i prodotti delle cascine dei dintorni. Inoltre la Proloco propone vari menu a base di specialità del territorio.

Per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua fresca e un vero Dog Bar nel parco allestito da MONGE, eccellenza piemontese nell’ambito del petfood i mercatini di artigianato

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all’inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto storico originario. Le aiuole dunque “serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari e giacinti.

Ricordiamo che è possibile prenotare sul posto anche la visita guidata degli interni del Castello e dell’Itinerario ‘’Il Trenino del Conte’’. Questi due percorsi saranno visitabili anche dopo l’evento Messer Tulipano, tutte le domeniche fino al 27 ottobre.