Rivoli, quasi pronta la succursale della scuola Gobetti: investiti 2,5 milioni per la sicurezza

- tinteggiatura delle pareti e soffitti in base alla funzione: i corridoi e i percorsi di esodo sono di colore grigio in tutti i piani dell’edificio. La pavimentazione e le pareti di ogni piano sono distinti da colori diversi (azzurro, giallo e verde), scelti dai tecnici perché favoriscono l’apprendimento, la motivazione e la concentrazione;

- realizzazione di nuova pavimentazione in pvc in tutti i piani;

- realizzazione di scala metallica esterna di sicurezza (su Via Alba) per l’esodo dai vari piani;

- ripristino di cornicioni e davanzali lungo Via Alba e Via F.lli Bandiera;

“Sono molto contento che i ragazzi a settembre potranno rientrare nella loro scuola in piena sicurezza. La tutela della salute e l’incolumità di lavoratori e studenti è una priorità della nostra Amministrazione comunale.” - afferma il Sindaco Andrea Tragaioli, in visita insieme al Vicesindaco Laura Adduce, all’Assessore alla Viabilità Alfonso Lettieri ed al Dirigente scolastico professoressa Sara Campagnaro che conclude: “Aule nuove e capienti nelle quali possiamo posizionare arredi e materiali che per alcuni anni non abbiamo avuto a disposizione: possiamo potenziare la didattica laboratoriale che con enormi sforzi abbiamo comunque portato avanti".

"Finalmente i nostri studenti e gli insegnanti riacquisiscono spazi importanti per la didattica. Inizia un nuovo corso che sarà denso di soddisfazioni”.