Maria Grazia Cucinotta inaugura il 39° Lovers: "Torino? Città bella come il Paese in cui viviamo"

Maria Grazia Cucinotta è la madrina del Lovers Film Festival 2024 che si svolgerà fino al 21 aprile e che inaugura questa sera.

"Questa sera mi aspetto di festeggiare l'amore e la fine di tutto quello che è pregiudizio. La fine del pregiudizio significa finalmente la libertà di far vivere alle persone la propria vita. Non vedo perché ancora oggi si debba lottare per una scelta di amore. Bisognerebbe lottare contro l'odio e la violenza, non l'amore" commenta l'attrice.

Ad accompagnarla sul palco del Lovers sarà la direttrice, Vladimir Luxuria: “Un’attrice ma soprattutto un’amica che ha sempre sostenuto i diritti Lgbtq+”.

"L'amore è uguale per tutti"

"Non bisogna sottolineare le differenze - spiega l'attrice che già in passato era stata ospite della kermesse - perché l'amore è uguale per tutti. Nell'amore non esistono differenze. Io dico sempre che bisogna stare dalla parte di chi si ama, per me è questa la mia libertà: lasciare che le persone amino chi vogliono senza limitarle mai".

"Le parole uccidono"