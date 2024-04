Colto da malore, muore sul volo Torino-Lamezia: la procura apre un'inchiesta e dispone autopsia

La procura ha aperto un’inchiesta sul caso del passeggero che ieri, mercoledì 17 aprile, è stato colto da malore su un volo diretto da Torino a Lamezia Terme ed è drammaticamente deceduto.

Sarebbe diventato presto padre

Giuseppe Stilo, il 34enne morto sul volo Ryanair, originario della Calabria ma residente a Vezza d’Alba, probabilmente è stato colto da infarto. Una tragedia nella tragedia, visto che a breve sarebbe anche diventato papà, dopo aver trovato un buon posto di lavoro presso la Ferrero di Alba.

Nelle prossime ore l'autopsia

L'apertura di un'inchiesta è un fatto dovuto, in casi come questo. Il fascicolo è al momento senza indagati né ipotesi di reato. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte.

L’uomo, che era in viaggio con la moglie, dopo essersi sentito male, e’ stato soccorso da due medici passeggeri e dal personale di bordo mentre il comandante dell’aereo ha invertito la rotta e, rientrato a Torino, ha effettuato un atterraggio di emergenza, dove ad attenderlo c’era il personale di soccorso. Saliti a bordo, i sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo ma i tentativi sono stati inutili.