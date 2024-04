Mirafiori, mamma cane era "sequestrata" sul balcone: il suo compagno muore di fame e sete, lei viene liberata dalla Polizia

Incubo a Mirafiori per una femmina di cane corso che veniva tenuta segregata sul balcone dal suo proprietario, un italiano già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a sorveglianza speciale.

A destare preoccupazione, oltre alla presenza della bestiola sempre all'esterno dell'appartamento, dove spesso era costretta anche a fare i suoi bisogni, è stata la morte - poche settimane prima - di un altro cane di razza corsa, probabilmente il compagno della femmina, deceduto per fame e sete.



Il padrone, infatti, utilizzando i cani unicamente per farli riprodurre e vendere così i cuccioli, doveva aver deciso di dare da mangiare solo alla femmina, "sacrificando" il maschio. E' così scattato prima l'allarme di alcune volontarie, che hanno permesso di salvare i cuccioli, ma arrivando troppo tardi per il maschio adulto. Quindi è stata la Polizia a effettuare un vero e proprio blitz.



La femmina di cane era rimasta nella casa occupata, in condizioni terribili, su un terrazzo sporco, probabilmente senza uscire mai per i bisogni. Quando i poliziotti hanno fatto accesso all’abitazione, la bellissima cagnolina non ha avuto dubbi: si è subito fidata di chi voleva portarla fuori. Ha seguito i poliziotti in Commissariato, docile e allegra, anche se un po’ spaesata. Ora cerca una famiglia che si occupi di lei: ha quasi due anni di vita e, nonostante tutto, si fida dell'essere umano.