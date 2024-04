Nuovo furto in centro: spaccata al negozio di cartucce a due passi da Piazza San Carlo

Un nuovo furto nel cuore della città , stavolta la vittima è il negozio "Eco Store" in via Santa Teresa, a due passi da piazza San Carlo. Nella notte la spaccata nel negozio che vende cartucce e toner per stampanti ma che si occupa anche di smartphone e monopattini elettrici, per un deposito di notevole valore.

Nell'ultimo mese, nelle strade vicine ci sono stati episodi di spaccate anche alla pizzeria Bricks, in via San Francesco da Paola, e in una pasticceria del centro. Oltre ai negozi, numerose sono le segnalazioni nel centro e in San Salvario di furti nelle auto parcheggiate in strada di notte, con la brutta sorpresa al mattino del finestrino trovato in frantumi.

La paura dei commercianti del centro

Secondo i commercianti di zona, il problema è legato anche ai numerosi negozi chiusi, che portano a uno spopolamento notturno e a minore sicurezza.