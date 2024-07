Nichelino si schiera dalla parte del commercianti: stanziati 200 mila euro per il mercato di piazza Dalla Chiesa

Nell'ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva, Nichelino ha deciso una importante variazione di bilancio a favore del commercio e dei mercatali della città.

200 mila euro per il mercato di piazza Dalla Chiesa

E' stato deciso, infatti, lo stanziamento di 200 mila euro per poter arrivare al superamento dei pozzetti di allacciamento elettrico nell’area del mercato del sabato in piazza Dalla Chiesa. "Non solo politiche sociali o a tutela dei diritti degli animali - sottolinea l'assessore Fiodor Verzola - vogliamo dimostrare attenzione anche al piccolo commercio e ai mercatali. Con questo intervento finalmente risolveremo il problema manutentivo che causava grandi disagi agli ambulanti, andando a inserire le colonnine elettriche così come in piazza San Quirico, restituendo una piazza maggiormente fruibile sia per quanto riguarda i commercianti, sia per quanto riguarda tutte le persone che durante il giorno la animano".

Obiettivo concludere i lavori entro l'inizio del 2025