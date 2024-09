Gli scenari del trasporto dopo la chiusura del Traforo del Monte Bianco

I lavori per la manutenzione del Traforo del Monte Bianco fermeranno il traffico sino al prossimo 16 dicembre e non si tratta dell'unico cantiere presente verso la Francia. Per i tir rimane percorribile l'autostrada del Frejus. Pesanti i disagi soprattutto per il trasporto merci e le perdite stimate dagli industriali, che corrispondono a circa 11 miliardi di euro.

Approfondire gli scenari del trasporto, in particolare delle merci, attraverso le Alpi, è la finalità del seminario “Il trasporto attraverso le Alpi: quali scenari nel medio e lungo termine?”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con la collaborazione della Commissione Trasporti: Mobilità, Infrastrutture, Sistemi, per martedì 17 settembre, dalle ore 14, presso l'Aula 7 del Politecnico di Torino.

Le Alpi rappresentano una barriera fisica importante per l’importazione e l’esportazione delle merci italiane. Alle limitazioni “fisiche” già esistenti e ai sempre più frequenti fenomeni legati al cambiamento climatico (frane, alluvioni, dissesti) si sono aggiunte problematiche di natura manutentiva (per le infrastrutture a fine vita) e di sicurezza (per l’attraversamento dei tunnel). Sono in corso da tempo interventi di potenziamento e di messa in sicurezza dei corridoi alpini, che rientrano lungo direttrici strategiche per gli scambi europei (corridoi TEN-T), sia con la costruzione di nuovi tunnel stradali e ferroviari sia con un sempre maggiore impiego delle tecnologie finalizzate ad aumentare la capacità, a parità d’infrastruttura, e l’attrattività dei treni mediante materiale rotabile innovativo per tutte le merci e nei vari impieghi sui valichi.

Attraverso gli interventi di autorevoli esperti dell’Ordine degli Ingegneri sabaudo, del Politecnico di Torino e dell’Università Bocconi di Milano, il seminario approfondirà questi temi, dal punto di vista del trasporto delle merci, in continuo aumento, con riferimento all’Italia e al Piemonte in particolare.

In occasione dell'evento si terrà anche la cerimonia di assegnazione dei tre premi di laurea in memoria del Professor Alberto Russo Frattasi, nell’ambito dell'ingegneria dei trasporti, sui miglioramenti dei trasporti in termini di sicurezza, efficienza (energetica e/o ambientale) e qualità. Seminario gratuito ed erogante crediti formativi professionali per gli ingegneri.

Maggiori informazioni alla pagina https://torino.ordingegneri.it/blog/2024/06/20/il-trasportoattraverso-le-alpi-17-settembre-2024/