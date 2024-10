Via libera all'eco-hotel di lusso nell'ex stazione di Porta Susa: lavori al via nel 2025

Via libera dalla Sovrintendenza al restauro dell'ex Porta Susa, che ospiterà un hotel eco-friendly. Ad annunciare il passo in avanti del progetto "Scalo 1856" è la Vastint Italy S.r.l., che si prepara a dare nuova vita a uno degli edifici storici più iconici della città.

Inaugurata nel 1856, la vecchia stazione di Porta Susa ha rappresentato per decenni il simbolo del progresso industriale e dell'espansione urbana torinese.

Il progetto

L’ex scalo ferroviario, secondo il progetto iniziale, ospiterà: un hotel a 4 stelle realizzato con materiali sostenibili e moduli prefabbricati in legno, un ristorante a doppia altezza, una terrazza che affaccerà su piazza XVIII dicembre, conference e meeting room, oltre a un lounge bar.L’albergo Tribute a 4 stelle, della catena Marriot si chiamerà Scalo 1856, una data che ricorda la nascita dello storico immobile. L’edificio avrà sette piani e 203 camere.

La piazza

A completare il progetto, sarà realizzata una piazza pubblica attrezzata con spazi verdi e panchine. I lavori di riqualificazione inizieranno nella prima parte del 2025 e avranno una durata stimata di circa due anni: la fine è prevista nel 2027. L'investimento complessivo è di oltre 40 milioni di euro.