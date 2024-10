Cento km da Torino a Saint Vincent, tutti di corsa. Sabato mattina le strade si riempiono di ultramaratoneti [FOTO]

Ultramaratoneti in strada

La chiamano ultramaratona e la spiegazione è facile da intuire. E se le prime 7 edizioni della nuova "vita" si sono svolte sul percorso storico, il traguardo si è poi spostato a Foglizzo e Pont Saint Martin. Ma adesso si torna all'antico: partenza, sabato 12 ottobre alle 10, dal Centro commerciale Porte di Torino (corso Romania) e arrivo ad Alice Superiore - per chi disputa la 50 km - e appunto Saint Vincent, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, per il percorso completo.