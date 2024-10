Ada Piemonte si rinnova: “Ora faremo giocare gli anziani”

Favorire la socializzazione delle persone anziane attraverso iniziative sociali, corsi di lingua italiana per stranieri, viaggi, gite, visite ai musei, corsi e percorsi condivisi all’insegna della convivialità e della cultura. Questo è l’intento dell’associazione ADA Piemonte (Associazione per i diritti degli anziani) che oggi, venerdì 11 ottobre, ha rinnovato i suoi organismi con l’intento di perseguire e accrescere la sua vocazione. L’assemblea dei soci ha nominato come nuovo presidente Adolfo Granito, al posto di Gian Carlo Aita, Marco Bellagamba è stato nominato vicepresidente, come tesoriera Maria Teresa Berta. Durante l’incontro sono anche stati designati i revisori e il relativo collegio di garanzia.