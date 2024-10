Aurora, domani l'inaugurazione dei murales che decorano i muri del PalaSermig

Un palazzetto colorato e portatore di un messaggio di fratellanza: è quello che stanno per ricevere ufficialmente i cittadini di Aurora e di tutta Torino con l'inaugurazione dei murales partecipativi realizzati negli scorsi mesi sulla facciata del PalaSermig.

Un messaggio di pace

La struttura sportiva realizzata dall'organizzazione dell'Arsenale della Pace sulle ceneri dei vecchi campetti della Circoscrizione 7 di via Carmagnola 23 è dunque pronta ad accogliere i cittadini in quella che sarà una vera e propria cerimonia: a essere celebrata sarà proprio la pace, raffigurata attraverso simboli iconici come le colombe, gli arcobaleni e i fiori.

La cerimonia

L'appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre alle 15.30: dopo il ritrovo e l'inaugurazione, ci si sposterà all'interno per la proiezione di un video che illustrerà il percorso che ha portato alla decorazione dei muri del PalaSermig.