Innovazione, Torino approva le convenzioni per i dottorati di ricerca con il Poli e l'Università di Genova

La Città di Torino collaborerà con il Politecnico di Torino e l’Università di Genova mettendo a disposizione gli spazi, le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca. La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta, gli schemi di convenzione per l’avvio dell’attività di ospitalità per la realizzazione dei dottorati sulle tematiche dell’innovazione, garantendo qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche.

“Il dottorato di ricerca può rappresentare uno strumento privilegiato per la collaborazione scientifica e lo scambio di conoscenze e competenze per l’innovazione – spiega l’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta -. Da anni l’Amministrazione promuove e rafforza la collaborazione con il mondo universitario e ha avviato una fruttuosa collaborazione, non solo con le strutture universitarie cittadine, ma anche con istituti di ricerca e con altre università sia italiane, sia estere attraverso l’elaborazione e l’implementazione di progettualità comuni”.

Nello specifico, le attività di dottorato previste riguardano rispettivamente l’analisi dell’esperienza e delle attività del Board Etico delle tecnologie emergenti della Città di Torino connesso alla progettualità ‘Casa delle Tecnologie Emergenti’, per quanto concerne l’Università di Genova, e l’approfondimento di un caso studio all’interno dell’Amministrazione che coniughi innovazione sociale e sostenibilità, per quanto inerente il Politecnico di Torino.

Le convenzioni non prevedono corrispettivi economici e non comportano oneri aggiuntivi per la Città.