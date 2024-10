Il cinema d'autore sbarca a Borgo Dora: appuntamento a CasArcobaleno con “Svegliami a Mezzanotte”

Diffondere il cinema d'autore tra i cittadini che vivono sul territorio della Circoscrizione 7 di Torino attraverso proiezioni ad ingresso gratuito con ospiti e dibattiti: è questo l'obiettivo di “Cinema in C7”.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Altera APS con il patrocinio della stessa Circoscrizione 7. Il prossimo appuntamento è in programma domani, mercoledì 16 ottobre alle 19.30, presso CasArcobaleno in via Lanino 3/A (nel cuore di Borgo Dora, ndr) con “Svegliami a Mezzanotte” di Francesco Patierno. Il film, liberamente tratto dall'omonimo libro di Fuani Marino, ripercorre la vicenda dell'autrice.

“Il racconto di una donna di 32 anni, madre di una bambina di pochi mesi, che a causa di una forte depressione si è lanciata dal quinto piano di un palazzo, sopravvivendo allo schianto. Il film è la storia di una miracolosa resurrezione. Non solo fisica, ma soprattutto psicologica” (sinossi tratta dal sito web del Torino Film Festival).