Salone dello Studente di Torino, domani e giovedì attesi oltre 20 mila ragazzi al Lingotto Fiere

Domani e giovedì, 23 e 24 ottobre, appuntamento con il Salone dello Studente di Torino al Lingotto Fiere (via Nizza 294, Pad. 1, 9.00-13.30, ingresso gratuito). Il Salone è organizzato da Campus, con la partecipazione di Polizia di Stato e Unione Industriali Torino, che promuoverà le iniziative di Torino Capitale della Cultura d’Impresa (Torino Spazio al Futuro).

Oltre 20 mila i ragazzi e le ragazze attesi che troveranno le più importanti realtà formative del territorio, Oltre 100 realtà, che coprono tutto l’arco delle discipline.

All'inaugurazione Carlotta Salerno, Assessore Periferie e Progetti di Rigenerazione Urbana, Politiche educative e giovanili, Materie relative all’Istruzione del Comune di Torino e Davide Porporato, delegato del Rettore per il Diritto allo Studio, Università del Piemonte Orientale.

Il Salone e il lavoro

Anche in Piemonte si conferma il trend nazionale della mancata corrispondenza tra domanda e offerta: secondo i dati di ottobre 2024 di Excelsior (Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), risulta difficile da reperire il 51,7% dei profili (49,3% dato nazionale). Le cause? Mancanza di candidati (34,3%) e inadeguata preparazione (13,5%).

Il convegno Torino – Spazio al Futuro: i giovani e le nuove sfide del territorio (24 ottobre, 10.45), promosso dall’Unione Industriali Torino, parlerà anche di questo. I giovani potranno incontrare i rappresentanti di aziende del territorio e confrontarsi sui temi del lavoro, delle competenze chiave e del cambiamento che il mondo del lavoro e della cultura d’impresa sta attraversando.

I numeri del Piemonte: scuola-università-lavoro

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione nel 2024/25 sono 180.374. Le università piemontesi sono frequentate da 128.131 studenti, 68.707 femmine e 59.424 maschi (2023/24, ultimi dati Mur). Gli immatricolati sono 21.721 di cui 11.698 femmine e 10.023 maschi. Secondo Excelsior sono 98.350 i contratti programmati dalle imprese piemontesi tra settembre e novembre 2024, il 7,1% del totale di quelli nazionali. Di questi il 22% è per laureati, il 26% per diplomati. Tra gli indirizzi con maggiori criticità il chimico-farmaceutico, sanitario e paramedico e linguistico. Un dato che parla di valori: secondo Confindustria Piemonte, il 64% dei millennials non lavorerebbe in un’impresa non socialmente responsabile.

Ricco il programma degli incontri riservati agli insegnanti, molti dei quali garantiscono crediti per la formazione continua. Si parlerà di Intelligenza artificiale nella didattica, internazionalizzazione, educazione finanziaria e hate speech, ossia le espressioni di intolleranza e incitamento all’odio che troppo spesso, soprattutto in rete, trovano spazio.

Ingresso gratuito con registrazione sul sito www.salonedellostudente.it.