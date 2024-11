In piazza Pietro Micca a Torre Pellice il verde ricomincia a scattare al bisogno

Per chi arriva dalla strada di fondovalle per Angrogna il verde ha ricominciato a scattare al bisogno. La scorsa settimana, al semaforo di piazza Pietro Micca a Torre Pellice, è stata installata la ‘spira’ per il rilevamento automatico dei veicoli e delle biciclette in arrivo dalla fondovalle (via Generale Martinat) e che dovranno posizionarsi con la ruota anteriore sulla riga bianca dello stop per attivare il sistema. “Quando un veicolo viene rilevato, il semaforo diventa verde in dieci secondi. Una volta passato resta verde per venti secondi prima di tornare rosso e successivamente la strada provinciale avrà la priorità per quaranta secondi” spiega la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio. Si tratta dello stesso sistema che regolava già il traffico in passato ma che non era più in funzione a causa dei numerosi guasti che si sono verificati a quell’impianto semaforico. “Questo sistema coniuga l’esigenza garantire la sicurezza del punto in cui le due strade si incontrano con la necessità di mantenere il più possibile la fluidità del traffico che percorre la valle” conclude.