Nel 2025 ricorre il centenario dalla nascita di Libereso Guglielmi: programma di iniziative per il giardiniere di Calvino

Nel 2025 è previsto un programma nazionale di iniziative dedicate al Centenario della nascita di Libereso Guglielmi. Un’eredità verde che sarà festeggiata con un progetto nazionale, dedicato al "giardiniere di Calvino", una figura emblematica della biodiversità e dell'amore per la natura.

Il centenario della nascita di Libereso rappresenta un'importante opportunità per riflettere sul suo straordinario contributo e per portare avanti i suoi ideali. L'Associazione Amici di Libereso, insieme alla Famiglia Guglielmi, sta preparando un progetto nazionale volto a onorare la sua memoria e il suo prezioso insegnamento, coinvolgendo sia coloro che lo hanno conosciuto e condiviso i suoi valori, sia quelli che, pur non avendolo mai incontrato, ne abbracciano l’approccio alla natura e all'ambiente.

Il progetto ha come obiettivo quello di mettere in luce l'importanza della figura di Libereso attraverso eventi che celebrano le sue molteplici attività, da giardiniere a divulgatore attivo sui temi della biodiversità e sostenibilità. Le iniziative coinvolgeranno le comunità locali e stimoleranno la partecipazione in attività che valorizzino la biodiversità e le tradizioni alimentari, con un focus particolare sul mondo della scuola, che Libereso amava profondamente.

Ampio spazio sarà dedicato alla conoscenza delle erbe spontanee e alle pratiche di giardinaggio sostenibile, alla salute e alla cucina con fiori ed erbe, attraverso incontri, spettacoli teatrali, laboratori e mostre. Non mancheranno presentazioni dei suoi ultimi due libri, "Diario" ed "Erbario", pubblicati da Rete Semi Rurali.

Gli eventi saranno arricchiti da letture, dibattiti e testimonianze di amici, agronomi ed esperti. Nell'ambito dell'organizzazione di eventi di cinema, teatro e musica ispirati ai temi della natura e della biodiversità, si mira a coinvolgere scuole, orti botanici, centri culturali e associazioni ambientaliste. Saranno inoltre allestite mostre fotografiche e artistiche dedicate alla vita e all'opera di Libereso.

Sui social sarà creata una piattaforma per condividere gli eventi che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale, creando una rete di amore e rispetto per la biodiversità e la natura. Sempre online tutti coloro che hanno conosciuto Libereso o che desiderano partecipare attivamente alla sua celebrazione potranno trasmettere fotografie e ricordi, condividere le proprie esperienze legate alla figura di Libereso.

Per informazioni contattare:

Associazione Amici di Libereso mail liberesocentenario@gmail.com