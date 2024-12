Da tutto il Piemonte al corteo di Cgil e Uil "Contro la manovra del governo Meloni". Altissima l'adesione [FOTO]

Ci sono i lavoratori di Mirafiori, quei 250 su cui aleggia lo spettro di un possibile licenziamento, vista la cassa integrazione a scadenza. Dipendenti che durante i picchi della pandemia producevano mascherine. Ci sono gli altri colleghi di Stellantis, quelli delle Carrozzerie, comparto che rimarrà chiuso (di nuovo) dal 2 al 17 dicembre, data che si aggancia alla chiusura collettiva dell'impianto dal 18 fino al 5 gennaio. 1.800 i dipendenti coinvolti. Ci sono i lavoratori della Trasnova, al quarto giorno di presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Quelli della Denso di Poirino, così come i lavoratori della Lear di Grugliasco, la cui vertenza ha visto una prima fumata bianca per un anno di cassa integrazione dopo un impasse che perdurava da mesi su 380 lavoratori.



Automotive e non solo

Uscendo dalla provincia (e dall’automotive) è di questi giorni la notizia di una nuova crisi alla Diageo, realtà del beverage, che vuole chiudere lo stabilimento di Cinzano, a Santa Vittoria d'Alba, mandando a casa oltre 300 persone.

Arrivano da tutto il Piemonte, da ogni provincia. Circa 70 pullman organizzati dai due sindacati.

Adesione alta in tutte le province "Stando ai primi dati che abbiamo l'adesione è molto alta. Siamo soddisfatti", riferiscono i sindacati che hanno indetto l'iniziativa (Cgil e Uil). Dalle 8 del mattino i manifestanti si sono radunati in piazza XVIII Dicembre, sono previste migliaia di persone nel corteo che si snoderà per le vie del centro, tra via Cernaia e via Pietro Micca, per poi concludersi in Piazza Castello dove è stato allestito un palco per gli interventi di delegato, segretari e lavoratori.





I temi sono molti. Lo sciopero è generale e riguarda non solo le fabbriche. In piazza la scuola, i trasporti, la sanità, le poste, la giustizia, vigili del fuoco, lavoratori pubblici e privati. Ognuno con le proprie richieste tutte rivolte al governo Meloni, il quale sta mettendo a punto una Finanziaria che potrebbe essere lacrime e sangue, come in qualche modo anticipato dal ministro Giorgetti, e che dovrà superare l'ostacolo degli emendamenti provenienti dalla sua stessa maggioranza.

Per quanto riguarda i trasporti il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha precettato, dimezzando le ore di mobilitazione: saranno 4 per aerei e trasporto pubblico, restano otto per gli altri settori.