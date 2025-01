Piobesi sceglie il led: durante le Feste fatti i lavori di efficientamento per la scuola Unità d'Italia

I lavori sono stati finanziati con un contributo di 50.000 euro dal Ministero dell’Interno e con 14.000 euro di fondi comunali, per un totale complessivo di 64.000 euro. Il progetto è in corso per fare sì che la scuola sia pronta ad accogliere studenti e insegnanti al rientro dalle vacanze natalizie.

«Il nostro Comune non sta mai fermo e le vacanze di Natale sono state propizie per il lavoro di relamping della scuola primaria, un passo importante per rendere le nostre strutture scolastiche più moderne, sicure e sostenibili - commenta l’assessore ai lavori pubblici Antonio Ghione - completando un intervento organico e complessivo che ha già interessato sia l'edificio della scuola dell'infanzia, sia quello della scuola media: non solo un investimento nel presente, ma un impegno verso un futuro più sostenibile».