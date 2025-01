La Corte dei Conti resta a Torino, bocciata l'ipotesi di trasferimento a Milano

La Corte dei Conti resta a Torino. In mattinata era emersa la voce di un emendamento del Governo, su proposta di Fratelli d'Italia, che avrebbe riorganizzato le sedi dell'organo che controlla le spese pubbliche, spostando la sedi di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria a Milano. Il presidente Alberto Cirio, a margine delle celebrazioni per la Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie, ha confermato l'ipotesi dello spostamento, ma anche che sia stata già superata. Cirio: "Nessuno spostamento"

"La Corte dei Conti è nata a Torino e rimane a Torino - ha commentato - Sono in corso delle interlocuzioni ma pare che questa ipotesi sia in corso di superamento, non ci dovrebbero essere problemi ma stiamo monitorando ora per ora".

La proposta di Fratelli d'Italia riguardava una riduzione delle sedi della Corte, che dalle 21 regionali sarebbero passate a essere sei tra Milano, Roma, Cagliari, Palermo, Venezia e Napoli. La Corte dei Conti è nata proprio a Torino nel 1862, all'indomani della nascita del Regno d'Italia. La prima sede fu nel palazzo di via Bogino 6 progettato da Alessandro Antonelli, fino al 1865 e il trasferimento della capitale a Firenze. Da un anno la sua sede è nell'ex Palazzo della Regione in Piazza Castello. "Scelta che sarebbe stata lesiva"