Brunori Sas live a Collegno: il suo tour farà tappa al Flowers Festival

Dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, prospetta un anno all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva.

Il tour farà tappa a Collegno al Flowers Festival l’1 luglio.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio. ​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

“L’ALBERO DELLE NOCI - TOUR ESTATE” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce -già disponibile per il pre-order e presave- prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston -lo stesso palco che, nella Serata Cover di venerdì 14 febbraio, lo vedrà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.