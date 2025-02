A marzo Rorà comprerà l’ex canonica per salvaguardare l’unico negozio del paese

Il Comune di Rorà diventerà proprietario a fine marzo della ex canonica in centro paese che l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Pinerolo aveva messo in vendita ormai da anni. A fine dicembre, infatti, ha messo in bilancio la cifra necessaria per acquistare l’immobile che comprende l’unico negozio di vicinato presente in paese e che, in parte, l’Amministrazione comunale progetta di destinare a un co-housing per anziani come presentato due anni fa in un incontro pubblico.

“L’obiettivo prioritario è salvaguardare l’unico negozio che c’è in paese. Nel caso infatti lo acquistasse qualcun altro questo non sarebbe garantito” motiva la sindaca Claudia Bertinat.

Il costo dell’acquisto ammonta a 80.000 euro e verrà coperto in parte con il Bando della Regione Piemonte Fsc 2021-2027 ‘Fondo per lo sviluppo e la coesione’: “Possiamo contare su 50.000 euro. Metà dell’importo lo destineremo all’acquisto e l’altra metà ai primi lavori di ristrutturazione”.

Tutto l’immobile, infatti, ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione: “Inizieremo con l’efficientamento energetico del negozio anche per renderlo appetibile in caso di cambio gestione”.

La spesa preventivata per riqualificazione completa di tutta la ex canonica è di circa 700.000 euro: “Vorremmo ricavare alcuni mini alloggi da destinare a foresteria ad esempio per gli anziani che non vogliono più vivere in borgata. L’idea e poi quella creare dei locali lavanderia con asciugatrici perché è un servizio che la popolazione ritiene necessario”.