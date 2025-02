Giovani protagonisti: Enaip entra nella Comunità Educante Gramnos di Rivoli

L’obiettivo è il benessere psico-sociale dei giovani che si raggiungerà con il prevenire l’isolamento delle famiglie con fragilità, attraverso: la co-ideazione e realizzazione di una prima azione di servizio educativo leggero, dedicata a giovani e famiglie; l’impegno al reperimento di fondi per finanziare azioni future; il coinvolgimento di professionisti multi-disciplinari per l’implementazione di spazi di parola di prossimità non connotati; la circolazione delle informazioni sulle reciproche proposte di attività territoriali.

«La sottoscrizione di questo patto è in continuità con il nostro modello educativo- spiega Silvia Formia, Direttrice di Enaip Rivoli. Lavoriamo costantemente nelle nostre classi per favorire il protagonismo dei giovani ma oggi è diventato più che mai essenziale fare rete. I nostri allievi, al momento, sono stati coinvolti in un percorso formativo per diventare peer educators territoriali e hanno già partecipato a numerose iniziative, tra cui un campo estivo e alcuni eventi. Il prossimo passo sarà la creazione di un piccolo progetto, i "TATAMI ERRANTI”. Attorno a questi "tatami" si raccoglieranno piccole comunità per dare voce, ma soprattutto ascolto, ai giovani. La novità, sembra paradossale, ma è proprio il cambio di posizione di scuole, istituzioni, enti e associazioni, che non saranno chiamate tanto ad agire quanto ad ascoltare, lasciando ai giovani spazi per parlare, ideare, progettare in base alle loro esigenze e con i loro linguaggi e strumenti».