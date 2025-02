Rinnovati i vertici regionali del Soccorso Alpino Piemontese

Nella serata di ieri, 7 febbraio 2025, l'assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha eletto la nuova presidenza che sarà in carica per il triennio 2025-2027. I direttivi delle 12 delegazioni più i responsabili delle 50 stazioni territoriali si sono riuniti per confermare Luca Giaj Arcota in qualità di presidente, Daniele Fontana come vice presidente vicario e Giulio Frangioni come vice ordinario.