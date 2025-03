Donare per il futuro, l'iniziativa Fidas che coinvolge i giovani

Memoria&Solidarietà DonatoriNati e QS15, di concerto con la Prefettura di Torino ed il patrocinio del comune di Torino, hanno organizzato per giovedì 13 marzo un'iniziativa per coinvolgere cittadini e istituzioni a tutto campo.

“La consapevolezza del passato getta le fondamenta per un futuro migliore. La Quarto Savona 15 deve continuare a viaggiare nella mente e nel cuore dei cittadini e dei giovani per onorare chi ha donato la vita per difendere lo Stato" affermano Tina Montinaro presidente Quarto Savona 15, e moglie di Antonio Montinaro, morto per difendere il giudice Falcone.