Con Wunderkamera il riuso creativo dei filmati casalinghi diventa un archivio aperto ai più giovani

Wunderkamera è un innovativo progetto di alta formazione e produzione artistica a partire dal riuso creativo di home movies che si sviluppa come residenza artistica a carattere completamente gratuito, il primo nel suo genere. Questa opportunità è offerta anche grazie al contributo del Museo Nazionale del Cinema e Regione Piemonte - Settore Archivi e la collaborazione di Università degli Studi di Torino.

L’iniziativa si rivolge a 4 studenti del Corso di Laurea magistrale in CAM o laureati DAMS under30 dell’Università degli Studi di Torino, e mira alla produzione di 4 nuove opere multidisciplinari (cinema, performance, musica, arte) basate sul riuso creativo del materiale conservato da Superottimisti - Archivio Regionale di Film di Famiglia e dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema, dedicato alla Val Mastallone, al borgo di Fobello (VC) e alla storia del suo più illustre cittadino, Vincenzo Lancia, fondatore del noto marchio automobilistico.

La selezione dei partecipanti da parte del team di progetto avverrà vagliando curriculum e lettera motivazionale dei candidati, da inviare entro il 10 aprile 2025 compilando il form online a questo link(https://forms.gle/r88F7ZFufSb2bDM79). I risultati saranno pubblicati a inizio maggio sul sito (https://www.superottimisti.it/) e sui canali social (Instagram e Facebook) dell’Archivio Superottimisti.

Una prima fase del progetto si svolgerà a Torino dal 27 giugno al 4 luglio 2025 durante la quale i partecipanti selezionati seguiranno un originale e intenso percorso di formazione presso gli spazi dell’Università, le aule didattiche e la Cineteca del Museo Nazionale del Cinema.

Con il prezioso ausilio degli interventi da parte dei migliori accademici del settore, archivisti, storici del cinema di famiglia e del territorio, insieme ad artisti specializzati nel riuso creativo di materiale d’archivio, i 4 giovani partecipanti acquisiranno competenze tecniche e teoriche per approcciare in maniera consapevole la fase pratico-creativa. La formazione si concluderà con una giornata di sopralluogo in Val Malstallone e nello specifico nel borgo di Fobello (VC), dove si svolgerà poi la residenza a cui seguirà l’ideazione delle 4 nuove opere, con l’obiettivo di unire linguaggi contemporanei e multidisciplinari come da programma.

Entro settembre si attende la scrittura dei rispettivi soggetti anche grazie al costante supporto dei tutor di progetto (rappresentanti di Superottimisti e della Cineteca del Museo Nazionale del Cinema), e lo sviluppo produttivo ulteriore passerà attraverso una residenza artistica collettiva della durata di una settimana nel borgo di Fobello (VC) tra il 29 settembre e il 4 ottobre. Le opere dovranno essere concluse entro dicembre 2025, scadenza che scandisce anche un evento pubblico di restituzione e presentazione delle stesse. Ogni autore avrà inoltre a disposizione un budget di 1.000 euro per portare a compimento il proprio lavoro, ognuno dei quali sarà poi presentato all’interno di eventi dedicati in Valsesia e a Torino - in collaborazione con UniTo e Museo Nazionale del Cinema - e in ultimo diffusi e distribuiti tra festival, concorsi ed eventi culturali.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per i 4 giovani partecipanti di intraprendere una carriera professionale artistica, conoscere la storia e le tradizioni di un territorio tutto da scoprire e per confrontarsi in modo stimolante con il patrimonio unico degli home movies conservati dall’Archivio Superottimisti.

Wunderkamera è infatti un’iniziativa realizzata all'interno di "Fo-bello la tradizione dell'innovazione", progetto locale di rigenerazione culturale e sociale per la valorizzazione del borgo natale di Vincenzo Lancia coordinato dal Comune di Fobello (VC), con il sostegno di PNRR MIC3 intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” finanziato da Unione Europea NextGenerationEU e Ministero della Cultura.