Piscina Sempione verso la demolizione: la Città apre ai privati per riqualificare l'area

Il parco infatti vedrà posizionata una delle prime stazioni della Metro 2 , e saranno proprio i lavori trasversali, come per il caso della metropolitana, a garantire i fondi per gli interventi di riqualificazione. Per la piscina, invece, l' unica strada percorribile è proprio la demolizione .

Ma uno dei nodi centrali della discussione sarà la demolizione della vecchia piscina, considerata ormai irrecuperabile a causa di problemi strutturali gravi, tra cui la corrosione dovuta al cloro. “Non ci sono più le condizioni per mantenerla in piedi”, ha ribadito Carretta. Tuttavia, arriva anche la rassicurazione per i cittadini: “Dopo la demolizione, ricostruiremo una piscina. Non intendiamo destinare l’area ad altri progetti, perché riportare lo sport in questa zona è fondamentale”.

Fondamentale il coinvolgimenti dei privati