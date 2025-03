Chieri, case popolari di via Monti: Atc conferma i ritardi per i lavori di riqualifica

Atc conferma l’esistenza di ritardi da parte dell’impresa appaltatrice nell’esecuzione dell’intervento di riqualificazione del piano pilotis del complesso, di proprietà della Città di Torino, di via Monti a Chieri. Ritardi che non sono riconducibili all’Agenzia, ma a carenze tecnico economiche dell’impresa, a cui Atc sta facendo fronte adottando tutte le iniziative utili a garantire, nel minor tempo possibile e in ogni caso nel rispetto dei tempi del Pinqua-Pnrr, la corretta conclusione delle opere.

Quanto alle aree sportive, sempre di proprietà della Città di Torino e che l’Agenzia ha riqualificato in qualità di soggetto attuatore di un progetto Pinqua della Città Metropolitana, evidenzia la necessità di giungere a un accordo tra amministrazioni sulle modalità di utilizzo e gestione trasparente e regolamentata di tali spazi. “E’ opportuno – dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini – un incontro chiarificatore con l’amministrazione comunale, le cui dichiarazioni di apparente disimpegno sulla gestione dell’area stupiscono e preoccupano”.