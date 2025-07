Mercato Don Grioli, pavimentazione da rifare: inizia la fase due dei lavori

Dopo settimane di attesa e segnalazioni da parte degli operatori e dei consiglieri circoscrizionali, ripartono i lavori al Mercato di via Don Grioli. A comunicarlo ufficialmente è stato il Comune di Torino, in risposta al question time presentato in Consiglio di Circoscrizione 2.

Se ne parla alla 2

I consiglieri Juri Bossuto e Rita Grimaudo del Movimento 5 Stelle avevano sollecitato chiarimenti sullo stato dei lavori di rifacimento del piano di calpestio, dopo che il primo intervento era stato giudicato non eseguito a regola d’arte, con conseguente decisione comunale di rifare l’opera. E in Comune di Torino la stessa operazione era stata portata a termine dal consigliere pentastellato, Andrea Russi.

E in effetti qualcosa di vero doveva pur esserci, visto che il cantiere è ripartito il 14 luglio. Il primo passo sarà il ripristino del parcheggio pertinenziale (l’area evidenziata con il “retino rosso”), che dovrà rimanere libero da ogni mezzo per tutta la settimana. In questa zona sarà effettuata la levigatura mattutina, mentre nel pomeriggio - a mercato chiuso - i lavori si estenderanno al resto del plateatico.

La nuova pavimentazione sarà realizzata con Sintexcem, una tecnologia brevettata che prevede l’utilizzo di una malta cementizia ad alta resistenza combinata con un conglomerato bituminoso a struttura aperta. Il prodotto garantisce elevata durabilità, resistenza agli agenti atmosferici e chimici, superficie antiscivolo e bassi costi di manutenzione.

La precisazione del Comune

Il Comune, attraverso la Direzione Lavori, si è reso conto sin da subito che i lavori di pavimentazione non erano stati eseguiti a regola d’arte, cosa che è stata immediatamente contestata, con conseguente sospensione del saldo. Sono stati poi effettuati dei sopralluoghi a cui si è aggiunto, ai primi di aprile 2025, anche quello dell’assessore al Commercio, Paolo Chiavarino. Così a fine aprile la Direzione Lavori di concerto con la Ditta esecutrice della pavimentazione ha effettuato delle verifiche in loco stabilendo di eseguire un trattamento correttivo, denominato “pallinatura”, atto a rimuove lo strato superficiale di malta in eccesso a cura e onere della Ditta stessa. In tale sede le parti avevano convenuto di riprogrammare l’intervento correttivo, iniziato il 14 luglio, e che terminerà a breve. "Questi lavori “riparatori” - precisano dal Comune -, non gravano per nessuna ragione sulle Casse Comunali ma rientrano nella cifra iniziale prevista e finanziata attraverso i fondi Pnrr".

I lavori - ha precisato il coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco - verranno eseguiti in modo da non interrompere l’attività commerciale, uno degli aspetti più delicati della vicenda, sottolineato proprio dagli stessi consiglieri durante l’interpellanza.