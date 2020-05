La relazione è chiusa da tempo, ma continua a perseguitare la ex: arrestato stalker

Era ancora una volta in centro, a poca distanza dalla casa dove vive la sua ex fidanzata, anche se la donna da tempo ha chiarito che non aveva più alcuna intenzione di vederlo.

Lo hanno arrestato lì, gli agenti di polizia intervenuti dopo che un 42enne italiano, nonostante la relazione fosse terminata da tempo, aveva continuato a contattare telefonicamente e tramite messaggi la sua ex compagna tanto da costringerla a "bloccarlo" sul cellulare.



Ma questo non era bastato a farlo desistere. Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente, chiamandola anche da altri numeri di telefono, scrivendole via mail o andando addirittura a cercarla sotto casa. Una quotidianità trasformata in inferno, per la donna, spaventata anche solo a rispondere al telefono o quando doveva leggere la posta elettronica. Quindi sono scattate le manette, per l'uomo, con l'accusa di stalking.