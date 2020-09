Moncalieri, una Montagna di voti. Il sindaco uscente stravince al primo turno

Moncalieri resta un feudo del centrosinistra. Il sindaco uscente Paolo Montagna, infatti, si è confermato sindaco già al primo turno.

Una vittoria netta, larghissima, forse addirittura oltre le previsioni dello stesso primo cittadino uscente, che auspicava di non dover ricorrere al ballottaggio. Anche se le sezioni scrutinate, alle 13.30 di oggi, sono solo 8 su 55, la tendenza è comunque molto chiara. Montagna, infatti, si sta affermando con quasi due terzi dei consensi, avendo finora una percentuale di voti superiore al 61%. Staccatissimi tutti i competitor, ad iniziare da Pier Bellagamba, il candidato sui cui aveva puntato il centrodestra, che non va oltre il 26,4% delle preferenze.

Le briciole per gli altre tre aspiranti sindaci, anche se il 2% parziale di Giancarlo Chiapello è un risultato significativo per i Popolari, outsider di questa tornata elettorale. Male, anzi malissimo, il Movimento 5 Stelle, che resta sotto la soglia del 5% con la sua candidata Barbara Fassone, attestata al momento al 3,8% delle mpreferenze, mentre i Moderati, che puntavano su Abelio Viscomi sindaco, non si attestano oltre il 6,7% dei voti.