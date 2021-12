Porta Nuova si accomoda a tavola: apre il terrazzo recuperato sulla città. E aspetta Banksy [FOTO e VIDEO]

Porta Nuova lucida un gioiello recuperato. È il "Terrazzo" che, da oggi, apre al pubblico e ai viaggiatori della stazione torinese ospitando dieci ristoranti e quattro chioschi bar. Si trova proprio sopra l'ingresso da corso Vittorio Emanuele: l'accesso è possibile attraverso scale mobili e rampe tradizionali. Affaccia sull'atrio principale e, dall'altra parte, sui binari dei treni. 20 milioni di investimento per 250 nuovi posti di lavoro "Abbiamo voluto ricucire il legame tra un edificio storico nel cuore di Torino, tra via Sacchi e via Nizza, ma anche aumentare il comfort di chi utilizza la stazione. Il tutto con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, 12 solo per il terrazzo e la creazione di circa 250 posti di lavoro", racconta Alberto Baldan, amministratore delegato di Grandi Stazioni, che fa gli onori di casa. "Non abbiamo aumentato di un centimetro cubo la superficie - sottolinea - semplicemente abbiamo riutilizzato uno spazio abbandonato". Tanti i marchi già presenti

Milano e Napoli hanno già vissuto lo stesso rilancio, mentre la prossima grande fermata ferroviaria sarà Roma Termini. Oltre al terrazzo, aprirà il primo punto vendita Esselunga all'interno di una stazione, mentre a febbraio ci sarà una mostra dedicata a Banksy.





I marchi già presenti sono piuttosto noti: alcuni, come McDonald's, hanno semplicemente "traslocato" dal pian terreno, altri come Rossopomodoro e Starbucks si aggiungono alle altre loro presenze torinesi. Cirio: "Investire su Torino e il Piemonte conviene"

"Investire su Torino e sul Piemonte è utile e remunerativo - commenta Alberto Cirio, governatore del Piemonte - Siamo un territorio attrattivo perché siamo convenienti, con spazi meravigliosi come quello che oggi si contribuisce a fare vivere. Soprattutto in una regione in cui il sistema dei trasporti e fondamentale, come sappiamo bene come Tav e Terzo Valico. Viaggeranno merci, ma servono anche luoghi accoglienti che siano spazi di commercio e di vita".

"Questa è una delle porte di accesso della nostra regione, un salotto che accoglie chi parte o chi saluta - aggiunge l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino - Rappresenta una grande occasione per questa città e per questa regione. Un messaggio di ripartenza".