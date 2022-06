L’ex Antonetto torna in vita: iniziati i lavori per una Casa di Comunità in Strada Villardora

Pediatri e medici di base, specialisti e psicologi. Tutti riuniti in una Casa di Comunità. Dovranno attendere fino a marzo 2024 i residenti della Circoscrizione 5 per poter inaugurata il nuovo poliambulatorio presso l’ex istituto Marco Antonetto, in strada Villardora 220.

Opera da 6 milioni di euro

L’opera, costata 6 milioni di euro, verrà costruita da Scr. Un’operazione resa possibile con i fondi del Pnrr, che permetterà ai cittadini del quartiere Lucento la realizzazione di un sogno lungo 20 anni. E’ infatti dai primi anni 2000 che i residenti chiedevano a gran voce un punto di riferimento per le prestazioni sanitarie.

Riqualificati il parcheggio e l'area verde

Oltre al poliambulatorio, verrà inoltre riqualificato il parcheggio pubblico antistante la struttura e verrà ricollocata l’attuale area verde attrezzata per i cani. Gli obiettivi della nuova Casa di Comunità? Doppi: l’accentramento nel nuovo edificio di tutti i servizi sanitari di quartiere attualmente ubicati in diverse sedi locate dall’ASL e il recupero edilizio di un vuoto urbano da tempo abbandonato a se stesso.



I fondi del Pnrr hanno reso possibile quanto rimasto nelle intenzioni per decenni. Ora bisognerà attendere poco meno di due anni, poi Lucento e la Circoscrizione 5 potranno abbracciare il nuovo poliambulatorio.