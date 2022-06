Lungo Dora, tra l'erba alta e le staccionate divelte c'è chi coltiva pomodori e nespole

Proseguono le iniziative di ignoti cittadini per vivere in modo “alternativo” il lungo Dora di Borgo Rossini, uno dei luoghi più suggestivi ma sottovalutati di Torino: dopo i messaggi in bottiglia del 2021 e gli striscioni anti-Putin dello scorso marzo, infatti, qualcuno ha iniziato a coltivare i pomodori e le nespole.

Un tocco di campagna in città

Ben 4 piantine di frutta e verdura, infatti, sono comparse da qualche giorno sulla sponda opposta al Campus Luigi Einaudi dell'Università degli Studi di Torino, dando un tocco di campagna a quell'angolo di città. Non solo un'iniziativa estemporanea, ma anche un messaggio indirizzato verso qualcuno in un tratto soggetto a erba alta e con gran parte delle staccionate in legno ancora danneggiate?