Torino, un'oasi urbana per Borgo Rossini: in via Buscalioni nasce “Il salotto di Miranda”

Un'oasi urbana in grado di contrastare la fama di zona “movidara” e in grado di ripristinare l'immagine di Borgo Rossini come quartiere in grado di proporre un modello di convivialità alla portata di tutti: è questo il principale obiettivo de “Il salotto di Miranda”, nuovo spazio ideato da Aps Miranda in via Buscalioni nell'ambito del bando Tonite.