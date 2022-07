Dramma a Rivoli, operaio di 61 anni muore mentre sta lavorando alla Dana Graziano

Lazzi (Fiom Cgil): "Il grande caldo non aiuta"

Un tema, quello del caldo e delle condizioni di lavoro, che aveva portato a un volantinaggio e uno sciopero a Mirafiori. "Sono tanti i nostri delegati che stanno segnalando malori in fabbrica dovuti appunto al caldo intenso di queste settimane - dice ancora Lazzi - È necessario intervenire nei luoghi di lavoro per garantire pause aggiuntive, diminuire i ritmi produttivi e assicurare la corretta idratazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi lo stiamo facendo, purtroppo non sempre le aziende sono disposte ad ascoltare e prendere i giusti provvedimenti".