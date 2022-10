Missioni verso la Luna e Marte, per Forbes il torinese Balossino è tra i migliori giovani del settore Spazio

Un torinese tra i migliori giovani del settore Spazio e cyber security per Forbes Italia. Alessandro Balossino, capo dell'Unità di Ricerca e Sviluppo dell'azienda aerospaziale Argotec, è stato inserito nella celebre classifica. Un riconoscimento doppio perché la space company ha sede a Torino ed è stata recentemente protagonista del successo della missione NASA, Dart (difesa planetaria) e a bordo della missione NASA, Artemis 1 ( *ritorno sulla Luna*) il cui lancio è previsto per il 14 novembre

Ingegnere meccatronico di PoliTo

Balossino è un ingegnere meccatronico formatosi al Politecnico di Torino e al Jet Propulsion Laboratory della NASA. Attivo in campo spaziale dal 2012, in questo periodo ha lavorato in diversi ambiti quali rover per l'esplorazione spaziale, sistemi di discesa e atterraggio e satelliti di piccole dimensioni.

Missioni spaziali per la Luna e Marte

Attualmente è il responsabile dell’unità di ricerca e sviluppo di Argotec, azienda torinese che sviluppa microsatelliti per l’esplorazione spaziale e per l’osservazione della Terra. Nel suo ruolo, si occupa di sviluppo di tecnologie e nuovi prodotti da utilizzare nelle future missioni spaziali che guardano alla Luna e a Marte, nonché della definizione della roadmap tecnologica dell’azienda.

Avino: "Riconoscimento altissimo livello per Argotec"

Orgoglioso del risultato Davide Avino, Ceo and founder Argotec, che sottolinea: "Consideriamo questo nuovo riconoscimento una conferma dell'altissimo livello di professionalità, passione e competenze che abbiamo in Argotec. Non solo quello di Alessandro, ma quello di tutta la nostra squadra". "È infatti la collaborazione, - aggiunge - che caratterizza il nostro lavoro, che permette a tutti di dare il meglio di sé, e di raggiungere traguardi - e riconoscimenti - altrimenti impensabili".